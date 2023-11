Die ersten Rettungswagen mit Verletzten aus dem Gazastreifen sind einem ägyptischen Beamten zufolge in Ägypten eingetroffen. Ägyptische Fernsehsender zeigen Aufnahmen von Rettungswagen, die auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs Rafah ankommen.Von palästinensischer Seite des Grenzübergangs meldet ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP die Ankunft von mindestens 40 Rettungswagen mit jeweils zwei Verletzten. Insgesamt sollen etwa 90 schwer verletzte Palästinenser zur medizinischen Behandlung in ein Feldlazarett in der Stadt Scheich Suweid rund 15 Kilometer von Rafah entfernt sowie in ein Krankenhaus nach El Arisch und in den kompliziertesten Fällen auch nach Kairo gebracht werden. Laut dem Sprecher des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurde Ägypten eine Liste mit insgesamt 4000 Verletzten übermittelt, die eine im Gazastreifen nicht mögliche Versorgung benötigten.