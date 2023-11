Die israelische Regierung hat dem der Hisbollah nahestehenden Nachrichtensender Al Mayadeen TV mit Sitz in Beirut den Sendebetrieb in Israel untersagt. "Sendungen, die sich mit dem Feind identifizieren, sind schädlich für die Sicherheit des Staates und sollten blockiert werden", schreibt Kommunikationsminister Shlomo Karhi in einer gemeinsamen Erklärung mit Verteidigungsminister Yoav Gallant.



Im vergangenen Monat hatte die Regierung eine Notverordnung verabschiedet, die es ihr erlaubt, den Betrieb ausländischer Sender zu blockieren, die sie als staatsfeindlich betrachtet. Karhi hatte auch darauf gedrängt, das israelische Büro des in Katar ansässigen Senders Al Jazeera zu schließen. Allerdings führt Doha die Bemühungen um die Freilassung der Hamas-Geiseln an.