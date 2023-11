Weltweit haben die Flaggen an Gebäuden der Vereinten Nationen zum Gedenken an die im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen getöteten UN-Mitarbeiter auf Halbmast geweht. In Bangkok, Tokio und Peking wurde die blau-weiße Fahne der Vereinten Nationen um 9.30 Uhr Ortszeit auf Halbmast gezogen. Am zweitgrößten Sitz der UNO in Genf war überdies keine der Flaggen der 193 Mitgliedsländer auf der Hauptallee des Geländes gehisst.



UN-Generalsekretär António Guterres hatte darum gebeten, dass in jedem Land mit einer UN-Vertretung um 9.30 Uhr der jeweiligen Ortszeit eine Schweigeminute abgehalten werde. Auch in Kathmandu in Nepal und im afghanischen Kabul kam es zu Gedenkveranstaltungen.