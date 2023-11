Nach der Evakuierung aus dem Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza sind Medienberichten zufolge 29 Frühchen nach Ägypten gebracht worden. Der staatsnahe ägyptische Sender Al Kahera News meldet die Ankunft der Babys über den Grenzübergang in Rafah im Süden des Gazastreifens. Demnach befanden sich alle Säuglinge in Brutkästen, die an medizinische Geräte angeschlossen waren. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus medizinischen Kreisen erfuhr, können aus Mangel an Brutkästen nicht alle Babys in dem rund 45 Kilometer von Rafah entfernten Al-Arisch-Krankenhaus versorgt werden. Demnach müssen einige von ihnen in die hunderte Kilometer entfernten Städte Ismailia oder Kairo verlegt werden.