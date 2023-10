In mehreren deutschen Städten sind für dieses Wochenende Kundgebungen zum Nahost-Konflikt angekündigt. Ein Schwerpunkt ist Berlin, wo am Samstag und Sonntag verschiedene Demonstrationen, Kundgebungen und Mahnwachen angemeldet sind – sowohl pro-palästinensische als auch pro-israelische. In der Hauptstadt hat es in den knapp drei Wochen seit Beginn des Gaza-Kriegs wiederholt Ausschreitungen am Rande von pro-palästinensischen Kundgebungen und Demonstrationen gegeben, die vielfach von der Polizei verboten worden waren. Auch in anderen Bundesländern sind Demonstrationen und Kundgebungen angemeldet. In Nordrhein-Westfalen wollen Menschen unter anderem in Duisburg und Dortmund auf die Straße gehen, in Niedersachsen in Hannover, Osnabrück und Oldenburg. In München ist für Samstag eine Kundgebung mit dem Titel "Frieden für Gaza - Stoppt den Krieg" mit 600 Teilnehmern angemeldet. Auch in Stuttgart ist eine Kundgebung zur Unterstützung Israels geplant.