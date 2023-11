Israels Armee fordert die Bewohner mehrerer Viertel der umkämpften nördlichen Städte Gaza und Dschabalia erneut zur Räumung ihrer Häuser auf. Bis 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MEZ) sollen Anwohner zu ihrer eigenen Sicherheit in den Süden fliehen, schreibt ein Sprecher der Armee auf Arabisch auf X. Zivilisten, die von der Terrororganisation Hamas an der Flucht gehindert würden, könnten sich per Telefon oder über die Plattform Telegram an die israelische Armee wenden, heißt es.

Die Armee kündigt zudem eine vierstündige "taktische" Pause "der militärischen Aktivitäten" in einem Stadtteil von Rafah im Süden des Gazastreifens aus humanitären Gründen an. In der Gegend liegt auch der Grenzübergang nach Ägypten.