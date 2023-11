Unterdessen arbeitet die US-Regierung eigenen Angaben nach weiter an einer Einigung zur Befreiung vieler Geiseln im Gazastreifen.



"Ich möchte nicht in der Öffentlichkeit verhandeln, aber wir glauben, dass wir einer Lösung näher kommen", erklärte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, gestern im Weißen Haus. Es gebe im Moment aber nichts Neues anzukündigen – man arbeite "Stunde für Stunde" an einer Lösung.



Zuvor hatte auch US-Präsident Joe Biden erklärt, er gehe davon aus, dass eine Einigung zur Befreiung vieler Geiseln im Gazastreifen in Reichweite sein könnte. Auf die Frage eines Journalisten, ob ein solcher Deal absehbar sei, sagte Biden gestern: "Ich glaube schon." Er sei aber derzeit nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Auf erneute Nachfrage antwortete Biden mit einem deutlichen "ja".