In Israel sind laut Medienberichten mehrere Notrufnummern in der Nacht für rund drei Stunden ausgefallen. Die Polizei habe die Störung mit Reparaturarbeiten an der Infrastruktur begründet, meldet die "Times of Israel" am Morgen. Die Zeitung berichtet unter Berufung auf das Kommunikationsministerium, es habe sich nicht um einen Cyberangriff gehandelt.