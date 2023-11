Chinas Außenminister Wang Yi will in dieser Woche nach New York reisen, um eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zu leiten. "Da China in diesem Monat turnusgemäß den Vorsitz im Sicherheitsrat innehat, wird es am 29. November ein Treffen zur palästinensisch-israelischen Frage abhalten", erklärt Außenamtssprecher Wang Wenbin. Peking hoffe, dass die UN-Gespräche zu einem "Waffenstillstand und einem Ende der Kämpfe" führten und "einen Beitrag zur Linderung der humanitären Krise in Gaza" leisteten, fügt Wenbin hinzu.