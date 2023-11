In einer Grundschule in der Stadt Eilat im Süden Israels ist nach Angaben des israelischen Militärs eine Drohne eingeschlagen. Die Drohne habe nur Sachschäden verursacht, sagt eine Armeesprecherin in dem Badeort am Roten Meer. Es sei niemand verletzt worden, mehrere Menschen hätten aber einen Schock erlitten und seien von Rettungssanitätern versorgt worden. Soldaten und Polizisten sperrten das Schulgelände ab.