Um eine Ausweitung des Krieges abzuwenden, wollen die Türkei und der Iran eine Regionalkonferenz einberufen. "Wir wollen nicht, dass die menschliche Tragödie in Gaza sich zu einem Krieg entwickelt, der die Länder der Region betrifft", sagt der türkische Außenminister Hakan Fidan bei einem gemeinsamen Auftritt mit seinem iranischen Kollegen Hossein Amir-Abdollahian in Ankara. Die Länder der Region müssten "ihrer Verantwortung gerecht werden". Fidan verweist auf "deutliche Anzeichen" seines iranischen Kollegen, wonach "andere bewaffnete Elemente in der Region in den Konflikt eingreifen könnten, wenn sich die Bedingungen nicht ändern". Amir-Abdollahian will ein solches Treffen "regionaler Spitzenvertreter, muslimischer und arabischer Staaten so bald wie möglich" abhalten.



Der mit der Hamas verbündete Iran hatte deren Großangriff auf Israel als "Erfolg" begrüßt, bestreitet jedoch eine Beteiligung daran. Vergangene Woche drohte Teheran mit dem Eingreifen weiterer Akteure in den Krieg zwischen Israel und der Hamas.