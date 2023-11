Die Zahl der Vertriebenen im Gazastreifen überwältigt das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA). In ihren Gebäuden hätten 725.000 Menschen Zuflucht gesucht, davon 557.000 im Süden des Gebietes, berichtet das UN-Nothilfebüro Ocha in Genf. Im Süden müssten sich durchschnittlich 160 Menschen eine Toilette teilen. Zudem gebe es nur eine Duschanlage für 700 Menschen. Es seien Tausende Fälle von Atemwegserkrankungen, Durchfall und Windpocken gemeldet worden.



Im Norden halten sich demnach noch 160.000 Menschen in UNRWA-Gebäuden auf. Die Vereinten Nationen könnten sie aber nicht versorgen und wüssten wenig über die Zustände, unter denen sie dort leben. Von den rund 2,3 Millionen Einwohnern des Gazastreifens seien 1,5 Millionen vertrieben worden. Außer in UNRWA-Einrichtungen lebten sie in Krankenhäusern, Moscheen, Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden oder seien von Gastfamilien aufgenommen worden.