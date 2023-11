In den größeren Städten Australiens haben sich Tausende Menschen zu propalästinensischen Demonstrationen zusammengefunden. Allein in Melbourne an der Ostküste des Landes forderten etwa 45.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Ende des Gaza-Krieges und ein "freies Palästina", wie die Polizei des dortigen Bundesstaates Victoria laut der Nachrichtenagentur AAP mitteilt. Propalästinensische Demonstrationen gab es demnach auch in Sydney, Brisbane und Adelaide sowie in Perth an Australiens Westküste.



In Sydney versammelten sich zudem Tausende in Solidarität mit Israel zu einer Mahnwache, wie AAP berichtet. Viele hielten dabei Fotos von Menschen hoch, die bei den Hamas-Angriffen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden waren.