Bei israelischen Einsätzen im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben drei Menschen getötet worden. Ein Palästinenser sei in Kalkilia im Norden des von Israel besetzten Palästinensergebietes getötet worden, zwei weitere bei Ramallah, teilt das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Israels Armee hat nach eigener Aussage bei mehreren Anti-Terroreinsätzen im Westjordanland 49 gesuchte Personen festgenommen - darunter 21 Hamas-Mitglieder - und Waffen beschlagnahmt. In Ramallah seien die Soldaten mit Steinen beworfen worden und hätten daraufhin geschossen. In Kalkilia seien sie beschossen worden und hätten zurückgeschossen. In beiden Fällen seinen Treffer festgestellt worden.





Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah starb zudem ein 14-Jähriger an Verletzungen, die er am Montag bei einem Armeeeinsatz in der Nähe von Nablus erlitten hatte. Damit seien seit Beginn des Gaza-Krieges 131 Palästinenser allein im Westjordanland getötet worden.