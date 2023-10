Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) kritisiert die Äußerungen der Klimaaktivistin Greta Thunberg sowie Fridays for Future International zum Nahostkonflikt. "Fridays For Future hat ohne Zweifel unschätzbare Verdienste", sagt sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Die unsäglichen Äußerungen von Greta Thunberg und Fridays For Future International zum Terrorangriff auf Israel" zerstörten "aber das große Vertrauen", das gerade auch viele junge Menschen in die Bewegung hätten.



Es sei daher richtig und "dringend notwendig" gewesen, dass sich Fridays For Future Deutschland und ihre Mitgründerin Luisa Neubauer klar und eindeutig von Fridays For Future International abgegrenzt hätten, sagt Lemke. Es sei notwendig gewesen klarzustellen, "dass sie den Terror der Hamas uneingeschränkt verurteilen und die Unverhandelbarkeit des Existenzrechts Israels betonen".



In einem Post im Netzwerk Instagram hatte die internationale Organisation von Fridays for Future behauptet, die weltweiten Medien seien "von imperialistischen Regierungen finanziert, die hinter Israel stehen". Die Gruppierung sprach von einer "Gehirnwäsche" und bezeichnete Israel als "Apartheids-System". Die von der radikalislamischen Hamas ermordeten Israelis wurden mit keinem Wort erwähnt. Thunberg hatte in sozialen Netzwerken zu einem Streik für Solidarität mit den Palästinensern aufgerufen.



