Tausende Menschen versammeln sich zum Beginn der propalästinensischen Demonstration in Berlin. Die Umgebung rund um den Neptunbrunnen am Alexanderplatz im Bezirk Mitte füllte sich ab 14.00 Uhr zunehmend mit Menschen, die Palästina-Flaggen und Plakate mit Aufschriften wie "Stoppt den Genozid in Gaza" oder "From the river to the sea - we demand equality" bei sich trugen.

Gegen 15 Uhr zählte die Polizei rund 6000 Menschen. Es sei aber mit einem "weiteren Zustrom zu rechnen", sagt eine Sprecherin vor Ort. Demnach überprüft die Polizei die Personalien einzelner Teilnehmer. Einige Plakate, die gegen die Auflagen verstoßen hätten, seien übermalt oder abgenommen worden.