Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigt sich erleichtert über die Freilassung von Geiseln, die von der radikalislamischen Hamas bei ihrem Angriff auf Israel in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Er sei glücklich, dass die Betroffenen nun wieder in Freiheit und Sicherheit seien, sagt Scholz im Bundestag. "Dass unter den Freigelassen auch mehrere Deutsche sind, ist ein weiterer Grund zur Freude." Der Kanzler dankt allen, die sich in den vergangenen Wochen für die Geiseln eingesetzt haben. Die bisher erfolgten Freilassungen könnten aber "nur ein erster Schritt" sein, so Scholz weiter. "Noch immer hält die Hamas mehr als hundert Frauen, Männer und Kinder in ihrer Gewalt. Auch sie müssen nun unverzüglich freigelassen werden." Dazu werde die Bundesregierung "mit ganzer Kraft" beitragen.



