Erstmals seit der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien reist Irans Präsident Ibrahim Raisi in das Königreich. Anlass ist ein außerordentliches Gipfeltreffen von 57 arabischen und anderen islamischen Staaten über den Gaza-Krieg heute in Riad. Raisi forderte vor seinem Abflug nach Riad, dass die Bombardierung Gazas umgehend eingestellt und der Weg für humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung geöffnet werden müsse. "Was in Gaza derzeit passiert, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ein Genozid", sagte er laut Nachrichtenagentur Irna am Flughafen in Teheran.