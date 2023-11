Tausende Libanesen und Palästinenser sind zu einem Massengebet in einem Fußballstadion zusammengekommen, um für die zivilen Opfer in Gaza zu beten. Sie riefen zu einem "sofortigen Waffenstillstand" im Gazastreifen auf. Im Anschluss an das Freitagsgebet in der Küstenstadt Sidon hielten sie palästinensische Flaggen hoch und riefen: "Möge Gott unsere Brüder in Gaza beschützen." Der sunnitische Großmufti im Libanon hatte zu dem Gebet aufgerufen. Es war das zweite Massengebet in der Geschichte des Libanons. Das letzte fand im Stadion der Hauptstadt Beirut während der israelischen Invasion im Libanon 1982 statt.