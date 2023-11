Die EU-Kommission stellt Jordanien ein Hilfspaket von gut 900 Millionen Euro in Aussicht. Das gab Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag bei einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. in Brüssel bekannt. Mit den Hilfen will die EU demnach politische Reformen in dem Nachbarland Israels fördern und die Wirtschaft ankurbeln.





Das Hilfspaket umfasst nach Kommissionsangaben 902 Millionen Euro an Hilfen. Davon sind 402 Millionen an Zuschüssen vorgesehen, die Jordanien nicht zurückzahlen muss. Weitere 500 Millionen Euro sollen in Form von Krediten der Europäischen Investitionsbank (EIB) fließen.