Ursula von der Leyen on Twitter / X

I discussed the ongoing humanitarian crisis in Gaza with President @AlsisiOfficial I thanked Egypt for its a key role in providing and facilitating humanitarian aid to vulnerable Palestinians. We agree on the principle of no forced displacement of Palestinians and a political… pic.twitter.com/aZkVhrAKVl— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 18, 2023