Nach der Freilassung einer zwölfjährigen französischen Geisel durch die Terrororganisation Hamas berichtet die Tante des Jungen, dass dieser zum Anschauen von Videos des Terrorangriffs auf Israel gezwungen worden sein soll. Der Junge habe in den Händen der Hamas "Schreckliches erlebt", sagt die Tante dem Sender BFMTV. "Jedes Mal, wenn ein Kind geweint hat, haben sie es mit einer Waffe bedroht, damit es still ist", sagte die Tante. "In Gaza angekommen, hat jeder Zivilist, jeder ihn verprügelt. Wir reden hier von einem 12-jährigen Kind."





Mit zwei weiteren französischen Kindern im Alter von 12 und 16 Jahren und acht weiteren Geiseln war der Junge am Montagabend freigekommen. "Gestern waren wir so glücklich (...), aber jetzt, wenn ich das weiß, mache ich mir Sorgen", sagt die Tante. "Ich weiß nicht, wer so etwas tun kann." Sie hoffe, dass der Junge mit Zuwendung und Hilfe über das Erlebte hinwegkomme.





Die israelische Zeitung "Haaretz" zitiert auch seine Großmutter, die sagt, der Junge habe die ersten 16 Tage seiner Geiselhaft alleine in einem geschlossenen Raum verbringen müssen. Es falle ihr schwer über das zu sprechen, was ihr Enkelsohn habe durchmachen müssen. Später sei der 12-Jährige mit anderen Geiseln zusammen gewesen.