Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat keinen Kontakt mehr zu Mitarbeitern, Gesundheitseinrichtungen und anderen Partnern im Gazastreifen.

Das schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus gestern Abend auf X. Wegen der "Belagerung" mache er sich große Sorgen um deren Sicherheit und die unmittelbare Gesundheitsgefährdung von gefährdeten Patienten.





Auch das UN-Kinderhilfswerk Unicef, das UN-Entwicklungsprogramm UNDP und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) haben nach eigenen Angaben keinen Kontakt mehr zu ihren Kollegen in Gaza. Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell schreibt auf X: "Ich mache mir große Sorgen um ihre Sicherheit und eine weitere Nacht unaussprechlichen Grauens für 1 Million Kinder in #Gaza. Alle humanitären Helfer und die Kinder und Familien, denen sie behilflich sind, MÜSSEN geschützt werden." Auch das UNDP erklärte, zutiefst besorgt um die Sicherheit des Teams in Gaza und aller dortigen Zivilisten zu sein. Hilfsorganisationen wie Save the Children und der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC) berichteten von ähnlichen Problemen beim Kontakt zu ihren Mitarbeitern.