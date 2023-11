Das US-Abgeordnetenhaus rügt die demokratische Abgeordnete Rashida Tlaib mit einer parteiübergreifenden Mehrheit für deren Äußerungen zum Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas. 234 Abgeordnete der Kongresskammer – und somit auch mehrere Demokraten – stimmten für die Rüge gegen die einzige Parlamentarierin mit palästinensischen Wurzeln in Washington.





Tlaib wird in der Rüge vorgeworfen, "falsche Narrative über den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 zu verbreiten und zur Zerstörung des Staates Israel aufzurufen". Im Text wird unter anderem Tlaibs Äußerung erwähnt, US-Präsident Joe Biden unterstütze einen "Genozid" an den Palästinensern. Die Abgeordnete hatte dies in einem Video gesagt, das sie über Online-Netzwerke verbreitet hatte.