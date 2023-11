Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert muslimische Migrantinnen und Migranten in Deutschland zum Eintreten gegen Antisemitismus auf. Es sei wichtig, "dass sich jeder, der in unserem Land lebt, zu den Werten unseres Grundgesetzes bekennen muss", heißt es in einer in Berlin verbreiteten Erklärung Merkels. Richtig sei zugleich, "dass es niemals einen Generalverdacht gegen muslimische Menschen geben darf, wenn in ihrem Namen Gewalt verübt wird".





Es sei legitim, sich einen palästinensischen Staat zu wünschen und das politische Handeln etwa der Bundesregierung oder des Staates Israel zu kritisieren, erklärt Merkel. Niemand dürfe aber diese Kritik als Deckmantel benutzen, "um seinen Hass auf den Staat Israel und auf Juden auszuleben". Die Altkanzlerin fügt hinzu: "Der Kampf gegen jede Form von Judenfeindlichkeit – von rechts, von links, islamistisch motiviert – ist unsere staatliche und bürgerschaftliche Pflicht."