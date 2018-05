Angespannte Ruhe am Morgen nach den Angriffen in der Nacht zu Donnerstag auf den Golan-Höhen. Dabei ist der Konflikt an der syrisch-israelischen Grenze zwischen Israel und dem Iran eskaliert. Erstmals seit Beginn des Krieges im Nachbarland griffen in der Nacht zu Donnerstag iranische Revolutionsgarden nach israelischen Angaben Armeeposten auf den Golan-Höhen an. Die israelische Luftwaffe reagierte mit massiven Vergeltungsangriffen auf syrische Militäreinrichtungen und iranische Stellungen in dem Nachbarland. Nach israelischen Armeeangaben feuerten Einheiten der iranischen Revolutionsgarden insgesamt rund 20 Raketen auf israelische Armeeposten entlang der Grenze ab. In Teilen Nordisraels wurde Raketenalarm ausgelöst. Die israelischen Vergeltungsangriffe zählten zu den schwersten seit Ausbruch des Krieges im Nachbarland 2011. Bewohner berichteten unter anderem von starken Explosionen nahe der Hauptstadt Damaskus. Syrische Medien berichteten, die Luftabwehr habe Raketen unter anderem über Damaskus und Homs abgefangen.