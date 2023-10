Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates haben weiter um eine gemeinsame Haltung zum Konflikt zwischen Israel und der Hamas gerungen. Wie aus Diplomatenkreisen verlautet, liegen mittlerweile zwei konkurrierende Resolutionsentwürfe auf dem Tisch.



Russland hatte bei einer Sitzung des UN-Gremiums am Freitag einen Entwurf vorgelegt, in dem ein sofortiger "humanitärer Waffenstillstand" und "ungehinderter" humanitärer Zugang zum Gazastreifen gefordert werden. Gewalt und Kampfhandlungen, die sich gegen Zivilisten richten, sowie "alle Terrorakte" werden scharf verurteilt. Die Hamas wird in den Papier aber nicht direkt erwähnt.





Daneben legten die Brasilianer den Angaben zufolge einen weiteren Resolutionsentwurf vor, in dem die "terroristischen" Taten der Hamas ausdrücklich erwähnt werden. Der Text sei bereits mehrfach geändert worden, die Verhandlungen seien schwierig, sagen die Diplomaten.



Für die Verabschiedung einer Resolution ist im UN-Sicherheitsrat eine Mehrheit von neun der 15 Stimmen nötig. Außerdem darf keines der fünf ständigen Mitglieder China, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA ein Veto einlegen. Theoretisch könnte der von Brasilien vorgelegte Entwurf oder ein von einem anderen Ratsmitglied eingebrachter Text zur Abstimmung gestellt werden, wenn der russische Entwurf nicht angenommen wird.