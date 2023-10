Erst Olaf Scholz, dann Biden – und jetzt wahrscheinlich Rishi Sunak? Der britische Premier wird heute zu einem Kurzbesuch in Israel erwartet. Er will unter anderem Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Präsident Izchak Herzog treffen, wie unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA berichtet. Danach plant er im Rahmen seiner zweitägigen Reise Besuche in anderen Hauptstädten der Region. Ziel sei es, auf diplomatischen Weg eine Ausweitung der Kämpfe zu verhindern, heißt es. Darüber hinaus wolle Sunak darauf drängen, dass so schnell wie möglich humanitäre Hilfe in den Gazastreifen geliefert wird.