Der Berliner Rabbiner Andreas Nachama hat gemahnt, Muslime nicht pauschal als gewaltbereit abzustempeln. Viele Bilder und Filme in den Tagen seit dem Angriff der Hamas auf Israel seien sehr verstörend, sagt Nachama dem "Tagesspiegel". Die Gewaltbereitschaft betreffe nicht pauschal alle Muslime, sondern eine bestimmte Szene. So schwer das für beide Seiten auch sein möge, es sei zum Wohle des Ganzen. "Ich habe in der muslimischen Community viele Freunde und appelliere an alle, einen Weg zur Geschwisterlichkeit und Partnerschaft zu finden", sagt der Sohn jüdischer Holocaust-Überlebender.