Militante Palästinenser feuern weiter Raketen aus dem Küstenstreifen Richtung Israel ab. In der israelischen Hafenstadt Aschdod nördlich des Palästinensergebiets heulen Warnsirenen, wie die israelische Armee mitteilt. Zu Schäden oder Verletzten gibt es zunächst keine Agaben.





Am Freitagabend und in der Nacht hatte es auch in den Grenzorten zum Gazastreifen, die am häufigsten beschossen werden, wieder Raketenalarm gegeben. Diese Ortschaften wurden allerdings weitgehend geräumt, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Auch in der Küstenstadt Aschkelon gab es am Freitagabend mehrmals Raketenalarm.