Jordaniens König Abdullah II. hat Israels Angriffe im Gazastreifen in einer wortgewaltigen Rede scharf kritisiert. Das "unerbittliche Bombardement in Gaza" sei "auf jeder Ebene grausam und skrupellos", sagt Abdullah II. beim Gipfeltreffen zum Nahost-Krieg in Kairo. "Es ist eine kollektive Strafe für eine belagerte und hilflose Bevölkerung. Es ist ein eklatanter Bruch des humanitären Völkerrechts. Es ist ein Kriegsverbrechen."

Dabei übt Abdullah II. auch Kritik an der Weltgemeinschaft, die zum Konflikt schweige. "Je mehr die Krise an Grausamkeit gewinnt, desto weniger scheint es die Welt zu interessieren." Die Botschaft an die arabische Welt sei dabei klar: "Palästinensische Leben sind weniger wert als israelische. Unsere Leben sind weniger wert als die anderer."