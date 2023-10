Die israelische Luftwaffe setzt ihr Bombardement von Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen fort. Kampfflugzeuge greifen in der Nacht mehr als 100 Stellungen an und töten auch ein an den Terrorattacken in Israel vor knapp zwei Wochen in Israel beteiligtes Hamas-Mitglied, teilte die israelische Armee am Freitagmorgen mit. Unter anderem seien ein Tunnel, Waffenlager sowie Dutzende von Kommandozentren bombardiert worden, heißt es. Der Getötete habe der Hamas-Marine angehört und sich an dem Massaker vom 7. Oktober an mehr als 1400 Menschen in grenznahen Orten beteiligt.