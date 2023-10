Nach seiner kurzfristigen Reise durch sechs arabische Länder wird US-Außenminister Anthony Blinken morgen nach Israel zurückkehren. Blinken war am Donnerstag in Israel angekommen und werde am Montag erneut nach Tel Aviv reisen, "um weitere Konsultationen mit israelischen Beamten zu führen", teilt ein Sprecher des Ministeriums Reportern mit. Der US-Vertreter war diese Woche nach Nahost aufgebrochen, um zu verhindern, dass sich der Konflikt zwischen Israel und den Hamas in der Region ausweitet. Derzeit ist der Außenminister in Ägypten zu Besuch. Das Land schlug vor, die jüngsten Entwicklungen rund um die Krise im Gazastreifen und die Zukunft der Palästinafrage auf einem Gipfeltreffen zu besprechen.