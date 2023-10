Israelische Angriffe haben die beiden wichtigsten Flughäfen in Syrien außer Betrieb gesetzt. Am frühen Morgen seien bei Luftangriffen auf die internationalen Flughäfen in Damaskus und Aleppo ein ziviler Flughafenangestellter getötet und ein weiterer verletzt worden, zitiert die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana Sicherheitskreise. "Erhebliche Schäden an den Start- und Landebahnen" hätten zu einer Einstellung des Flugbetriebs an beiden Flughäfen geführt, heißt es weiter.