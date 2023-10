Hunderte Demonstrantinnen und Demonstranten haben in einem Gebäude des US-Parlaments in Washington eine Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas gefordert. Nach Polizeiangaben wurden bei der Protestaktion im dem zum Kapitol gehörigen Cannon House Office Building auch Einsatzkräfte angegriffen. Etwa 300 Menschen seien festgenommen worden, berichten US-Medien unter Berufung auf die Organisatoren. Insgesamt hatten demnach etwa 400 Menschen in der Rotunda des Gebäudes protestiert. Demonstrationen seien in Kongressgebäuden jedoch verboten, teilt die Polizei mit. Fotos zeigten Teilnehmer mit T-Shirts, auf denen die Aufschrift "Not in Our Name" ("Nicht in unserem Namen") zu lesen war. Organisiert hatten die Aktion nach Medienangaben die antizionistischen jüdischen Organisationen Jewish Voice for Peace und If Not Now.