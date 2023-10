Außenministerin Annalena Baerbock ist zu ihrer Reise nach Jordanien, Israel und in den Libanon aufgebrochen. "Unsere unverbrüchliche Solidarität gilt Israel im Kampf gegen die Hamas", erklärte Baerbock vor ihrer Abreise von Berlin nach Amman. Sie will sich während ihres zweitägigen Besuchs in der Region für Hilfslieferungen in den Gazastreifen einsetzen. Zudem will sich Baerbock weiter um die Freilassung deutscher Hamas-Geiseln bemühen.