Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnt die Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon vor einem Eingreifen in den Krieg zwischen Israel und der Hamas gewarnt. "Hisbollah darf den Libanon nicht mit in diesen Konflikt hineinziehen", so Baerbock bei einem Besuch in Tel Aviv. Sie warnte auch den Iran, schiitische Milizen im Irak und die Huthi-Rebellen im Jemen davor, "zu zündeln und aufs Trittbrett des Terrors zu springen".



