Der Fernsehsender MTV sagt wegen des Krieges in Nahost seine Anfang November in Paris geplante Verleihung der Europe Music Awards ab. Es sei aktuell nicht die Zeit für eine Feier, erklärten die Organisatoren. "Angesichts von tausenden Todesopfern ist es ein Moment für Trauer." Die MTV Europe Music Awards werden jährlich an Künstler aus der ganzen Welt verliehen. Diesmal sollten die prestigeträchtigen Musikpreise am 5. November in der französischen Hauptstadt übergeben werden.