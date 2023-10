Die Jusos beenden die Zusammenarbeit mit der Jugendorganisation der Fatah-Bewegung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. "Die Verurteilung von Gewalt und Terror war und wird immer die Grundlage unserer politischen Arbeit sein, die wir von allen unseren Partnern einfordern", zitiert die "Welt" eine Mail des Bundesvorstands der SPD-Jugend an die bisherige "Schwesterorganisation". Darin heißt es weiter: "Wir sind nicht in der Lage, Eure Position zu vermitteln, wenn Terror als legitime Form des Widerstands dargestellt wird." Die Fatah-Jugend reagierte dem Bericht zufolge mit einem Offenen Brief an die Jusos, in der der SPD-Jugend "antipalästinensischer Hass" und eine ähnliche Position wie die von "rechtsextremen Faschisten" vorgeworfen wurde.