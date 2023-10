US-Präsident Joe Biden zieht US-Medien zufolge eine Reise nach Israel in den kommenden Tagen in Betracht.



Das berichtet unter anderem das Portal Axios unter Berufung auf Quellen in der israelischen und US-amerikanischen Regierung. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu habe Biden während eines Telefonats nach Israel eingeladen. Die endgültige Entscheidung über eine Reise sei aber noch nicht getroffen.



Bidens Außenminister Antony Blinken will derweil nach seinem Besuch verschiedener Länder im Nahen Osten heute erneut nach Israel reisen. Welche Termine dort geplant sind, war zunächst nicht bekannt.