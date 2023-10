Auf ein Haus mit jüdischen Einrichtungen in Berlin hat es nach Angaben der betroffenen Gemeinde heute Nacht einen versuchten Brandanschlag gegeben.



Die Gemeinde Kahal Adass Jisroel schreibt auf X, Unbekannte hätten zwei Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung ihres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen. Auch der Berliner "Tagesspiegel" hat das unter Berufung auf die Polizei berichtet. Diese hat der DPA auf Anfrage einen Vorfall in der Brunnenstraße bestätigt, zunächst aber keine Details genannt. Laut "Tagesspiegel" gab es keine Verletzten.



In dem Gebäude befinden sich dem Bericht zufolge mehrere jüdische Institutionen, darunter eine Talmud-Thora-Schule und eine Synagoge.