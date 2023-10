Newsblog Krieg in Nahost Israel tötet weiteres hochrangiges Mitglied der Hamas – US-Soldaten offenbar in Einsatzbereitschaft

Israel attackiert Hisbollah-Stellungen im Libanon +++ UN warnen vor Krankheiten im Gazastreifen +++ Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Israel +++ Die Nachrichten zum Nahost-Konflikt im stern-Newsblog.

Während die israelische Luftwaffe ihre massiven Bombardements gegen die islamistischen Hamas-Angreifer im Gazastreifen fortsetzt, verschärft sich die akute Versorgungsnot der Hunderttausenden in den Süden geflüchteten Palästinenser. Der ägyptische Grenzübergang Rafah als einziger Weg, dringend benötigte Hilfe in den von Israel abgeriegelten Küstenstreifen zu bringen, war am frühen Dienstag weiterhin geschlossen. Derweil laufen die diplomatischen Bemühungen, einen Flächenbrand in Nahost zu verhindern, auf Hochtouren.

Die Meldungen zum Nahost-Konflikt im stern-Newsblog:

Armeesprecher: 500.000 Vertriebene innerhalb Israels

Innerhalb Israels sind seit dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober fast 500.000 Menschen vertrieben worden. "Wir haben den gesamten Süden Israels evakuiert, alle Ortschaften in der Nähe des Gazastreifens, aufgrund der Anweisungen der Regierung (...)", sagt der Armeesprecher Jonathan Conricus bei einer Pressekonferenz. "Das gleiche haben wir im Norden getan, wo 20 Ortschaften in der Nähe der Grenze evakuiert wurden", fügte er hinzu.



Die meisten Menschen seien freiwillig gegangen, betont der Sprecher. "Wir wollen keine Zivilisten in der Nähe von Kampfgebieten", sagt Conricus. Ziel sei es, "unsere Bürger vor den verheerenden Auswirkungen des Krieges zu schützen". Die Vertriebenen hätten Zuflucht bei Verwandten im Zentrum des Landes gefunden, "in Gebieten, die sicherer sind". Es handele sich um eine Vertreibung, über die kaum gesprochen werde, sagt der Armeesprecher und räumt ein: "Die Situation im Gazastreifen ist schlimmer." Link Link kopieren Facebook Share on facebook X Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Christine Leitner „ Wenn die zionistischen Verbrechen nicht sofort aufhören, werden neue Fronten für sie eröffnet werden. Christine Leitner

Angesichts der Not Hunderttausender Flüchtlinge im Süden des Küstenstreifens hoffen Helfer auf eine Öffnung des ägyptischen Grenzübergangs Rafah für humanitäre Lieferungen. Es wäre der einzige Weg, um Hilfe in den von Israel abgeriegelten Küstenstreifen zu bringen. Rund 2000 Tonnen Güter standen dafür nach Angaben des Ägyptischen Roten Halbmonds am Montag bereit. Etwa 150 Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern seien von Al Arish auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel in Richtung des Grenzübergangs Rafah unterwegs, sagen Augenzeugen heute Morgen. Christine Leitner

Angehörige deutscher Geiseln haben Bundeskanzler Olaf Scholz aufgefordert, sich für die Befreiung der Entführten aus dem Gazastreifen einzusetzen. Die Familien wollen am Dienstagabend mit Scholz in Tel Aviv zusammenkommen. Anschließend sei eine Pressekonferenz mit Angehörigen von zwölf Vermissten mit deutscher Staatsangehörigkeit (19.30 Uhr MESZ) geplant, heißt es von Vertretern der Gruppe.

Das Wohnzimmer als Hauptquartier: Familie Roman versucht, die von der Hamas verschleppte Tochter zu retten

Einst floh Familie Roman vor den Nazis nach Israel. Dort erlebt die Familie jetzt einen erneuten Horror. Eine Tochter wird von der Hamas entführt – und die Familie hofft auf Unterstützung der Bundesregierung.

Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch in Israel

Christine Leitner

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist heute nach Israel. Er will mit dem Besuch nach eigenen Worten "die Solidarität mit Israel" nach dem Angriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas zum Ausdruck bringen und "konkrete praktische Fragen" wie die Sicherheitslage im Land und die Organisation humanitärer Hilfe besprechen. Zudem solle es darum gehen, wie verhindert werden könne, dass sich der Konflikt auch auf andere Regionen wie den Norden Israels ausweite. Scholz ist der erste Regierungschef, der nach dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober nach Israel reist.

Christine Leitner

Und noch ein Termin für heute: Die EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich heute, um über den Krieg zwischen Israel und der Hamas zu beraten. Bei dem virtuellen Sondergipfel sollen die Staats- und Regierungschefs über eine "klare, geeinte Vorgehensweise" verhandeln, wie aus der Einladung von EU-Ratspräsident Charles Michel an die Mitgliedsländer hervorgeht. Demnach soll es unter anderem um mögliche Vermittlungen in dem Konflikt gehen. Ziel der EU müsse es sein, humanitäre Hilfe zu leisten und eine regionale Eskalation des Konflikts zu vermeiden. Die Staatschefs sollen zudem über den Schutz europäischer Bürgerinnen und Bürger vor Ort und die Aufnahme erwarteter Flüchtlinge aus der Region beraten.

Medienberichte: USA versetzt Militär in Einsatzbereitschaft

Christine Leitner

Die USA haben angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten übereinstimmenden Medienberichten zufolge Truppen des US-Militärs in Einsatzbereitschaft versetzt. Etwa 2000 Soldatinnen und Soldaten bereiteten sich derzeit auf einen möglichen Einsatz zur Unterstützung Israels vor, berichten unter anderem das "Wall Street Journal", die Sender CNN und NBC News unter Berufung auf nicht namentliche genannte Quellen aus dem US-Verteidigungsministerium. Demnach soll es unter anderem um mögliche Vermittlungen in dem Konflikt gehen. Ziel der EU müsse es sein, humanitäre Hilfe zu leisten und eine regionale Eskalation des Konflikts zu vermeiden. Die Staatschefs sollen zudem über den Schutz europäischer Bürgerinnen und Bürger vor Ort und die Aufnahme erwarteter Flüchtlinge aus der Region beraten. Link Link kopieren Facebook Share on facebook X Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Medienberichte: USA versetzt Militär in Einsatzbereitschaft Christine Leitner Die USA haben angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten übereinstimmenden Medienberichten zufolge Truppen des US-Militärs in Einsatzbereitschaft versetzt. Etwa 2000 Soldatinnen und Soldaten bereiteten sich derzeit auf einen möglichen Einsatz zur Unterstützung Israels vor, berichten unter anderem das "Wall Street Journal", die Sender CNN und NBC News unter Berufung auf nicht namentliche genannte Quellen aus dem US-Verteidigungsministerium. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es zunächst nicht.



Den Berichten zufolge könnten die Soldatinnen und Soldaten etwa Aufgaben im logistischen oder medizinischen Bereich übernehmen. Sie seien nicht für Kampfeinsätze vorgesehen, berichtet das "Wall Street Journal". Der republikanische Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses, Michael McCaul, sagte dem Sender CNN, bei dem Vorgehen gehe es um Abschreckung und nicht um einen Kampfeinsatz. Er nannte keine Details, sagte aber, er sei vom Weißen Haus informiert worden. Die US-Regierung hatte zuletzt betont, dass man nicht plane, Bodentruppen nach Israel zu schicken.