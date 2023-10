Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert die Freilassung einer französisch-israelischen Geisel im Gazastreifen , von der die islamistische Hamas ein Video veröffentlicht hat.



Macron habe Kenntnis von dem Video der französisch-israelischen Staatsbürgerin erhalten, teilt der Élyséepalast mit. "Er verurteilt die Schmach, die die Geiselnahme unschuldiger Menschen und ihre abscheuliche Inszenierung darstellt."





Die Hamas hat gestern erstmals ein Video mit einer mutmaßlichen Geisel veröffentlicht. Darauf sieht man, wie einer jungen Frau eine Wunde am Arm verbunden wird, anschließend spricht sie direkt in die Kamera. "Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Schoham", sagt die Frau. Sie sei aktuell in Gaza und dort in einem Krankenhaus behandelt worden. "Holt mich hier bitte so schnell wie möglich raus." Unklar war, wo, wann und unter welchen Umständen das Video entstanden ist.

Frankreich arbeite mit seinen Partnern zusammen, um die von der Hamas festgehaltenen französischen Geiseln zu befreien, heißt es aus Paris. Außenministerin Catherine Colonna habe am Sonntag mit den Familien gesprochen, deren Angehörige ermordet oder entführt wurden.