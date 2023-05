von Marina Klimchuk Nach Israels Staatsgründung mussten mehr als 700.000 Palästinenser aus ihrer Heimat fliehen. Daran gedenken Palästinenser am heutigen Nakba-Tag. 75 Jahre danach ist Frieden für viele Israelis und Palästinenser unvorstellbar geworden. Doch zwei Frauen, die beide je einen Sohn verloren haben, kämpfen weiter für Versöhnung.

Als die Soldaten in Robi Damelins Büro kamen, um ihr die Nachricht vom Tod ihres Sohnes zu überbringen, schrie sie sie an: "Wagt es nicht, im Namen meines Sohnes zu töten!" Falls die israelische Armee den palästinensischen Scharfschützen finden würde: Sie sollten ihn am Leben lassen.

Robi Damelin, die vor fast 80 Jahren in Südafrika geboren wurde und in jungem Alter nach Israel eingewandert war, ist eine Lichtgestalt. Politiker und Friedensaktivisten aus Israel, Palästina und der ganzen Welt beugen sich zu der kleinen Frau herab, um ihre Botschaft der Versöhnung zu vernehmen. Letztes Jahr trat sie mit dieser Botschaft vor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Der stern erreicht sie per Video-Call in Tel Aviv.