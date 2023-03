von Jonas Breng Angesichts der eskalierenden Gewalt in Nahost hätte die deutsche Außenministerin beim Besuch ihres israelischen Amtskollegen deutlichere Worte finden müssen. Ein schärferer Ton gegenüber der ultrarechten Regierung in Jerusalem ist notwendig, gerade auch aus Deutschland. Denn Israel ist zu einem gefährlichen Partner geworden.

Nachrichten aus Israel wirken häufig wie ermüdende Botschaften aus einer Krise in Dauerschleife. Wie oft haben wir schon von "Vergeltungsschlägen" des israelischen Militärs gegen Ziele im Gaza-Streifen gelesen. Von "neuer Gewalt", die drohe. Oder von der "Eskalationsspirale", die sich einmal mehr in Gang gesetzt habe. Dazu kommen Regierungswechsel und Neuwahlen in enger Taktung, manchmal fünfmal pro Jahr. Und oft hat am Ende derselbe Mann die Nase vorn: Benjamin Netanjahu.

Manchmal aber tut sich etwas, das den Reigen ernüchternder Nachrichten aus Nahost durchbricht. Etwas, das so bedeutsam ist, dass es zum großen Problem werden kann. Dann sollten wir genauer hinsehen.

So wie vergangenen Sonntag.