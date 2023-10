Bei dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel sind nach Angaben aus Bangkok auch zwölf thailändische Staatsbürger getötet worden. Die thailändische Botschaft in Israel habe durch die Arbeitgeber der Opfer von deren Tod erfahren, teilt die Sprecherin des thailändischen Außenministeriums, Kanchana Patarachoke, mit. Die Regierung bereite die Evakuierung ihrer Landsleute vor.



Wie die Sprecherin weiter mitteilt, wurden seit Beginn des Großangriffs der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas am Samstagmorgen weitere acht Thailänder verletzt. Zudem seien elf thailändische Staatsbürger von der Hamas verschleppt worden. Der Sprecherin zufolge stehen Flugzeuge der thailändischen Luftwaffe bereit, um ihre Staatsangehörigen nach Hause zurückzuholen.



Nach Angaben des Arbeitsministeriums in Bangkok leben rund 30.000 thailändische Arbeiter in Israel. Viele von ihnen sind in der Landwirtschaft beschäftigt. Laut Arbeitsminister Phiphat Ratchakitprakarn haben die israelischen Streitkräfte damit begonnen, die thailändischen Staatsangehörigen aus den Gefahrenzonen in Sicherheit zu bringen. Im thailändischen Fernsehen sagt der Minister, in den derzeit umkämpften Gebieten hielten sich "etwa 5000 thailändische Arbeiter" auf. Für eine Rückkehr nach Thailand hätten sich derzeit "1099 Menschen" angemeldet.