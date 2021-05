Im Shifa-Krankenhaus, das mitten in der Stadt Gaza liegt, kämpfen Ärzte und Pfleger derzeit an zwei Fronten. Schon vor den Angriffen des israelischen Militärs auf den Gazastreifen hatten die Mitarbeiter hier alle Hände voll zu tun – mit der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Der Chef der Chirurgie Marwan Abu Sada erzählt, dass das palästinensische Gesundheitssystem bereits vor den Raketenbeschüssen überlastet gewesen sei. "Aufgrund des Coronavirus' wurde diese Station in eine Intensivstation mit zehn Betten umfunktioniert. Aber wegen des Ausnahmezustands und der zunehmenden israelischen Angriffe auf Gaza, wurde der Bereich der Chirurgie wieder für unseren Bedarf eingerichtet, um Patienten zu behandeln, die durch die Angriffe verwundet wurden." In Shifa, der größten Gesundheitseinrichtung unter den 13 Krankenhäusern und 54 Kliniken, die die zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens versorgen, wurde die Zahl der Intensivbetten auf 32 verdoppelt, da die Zahl der Verwundeten durch den Konflikt weiter ansteigt. Dennoch wird die Versorgung schwieriger. Mirjam Lea Muller, Direktorin des Gaza-Büros des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sagt: "Wir sind extrem besorgt wegen der Situation, die Intensität und Gewalt ist sehr hart gewesen, es war herzzerbrechend das alles zu sehen, gerade während der Feierlichkeiten rund ums Fastenbrechen. Wir möchten gegenüber den Parteien nochmal die Wichtigkeit wiederholen, die internationalen Menschenrechte zu respektieren. Diese beinhalten, Zivilisten, die zivile Infrastruktur, aber vor allem Rettungsaktionen zu respektieren, sodass es den Kräften möglich ist, zu den Verwundeten zu gelangen, um Leben zu retten." Sacha Bootsma von den Vereinten Nationen in Gaza unterstreicht die Sorgen den Roten Kreuzes: "Obendrein beginnen wir jetzt wirklich schwere Schäden an Gesundheitseinrichtungen zu sehen und kleine Schäden an einigen großen Krankenhäusern. Und das schlimmste ist, dass die Zerstörung der Infrastruktur den Zugang zu den Schwerverletzten und umgekehrt zu den Krankenhäusern erschwert." Zudem habe es Engpässe bei Medikamenten und der Ausrüstung gegeben, bevor die Kämpfe ausbrachen. Mediziner geben nun Israel und Ägypten wegen einer Grenzblockade die Schuld. Beide Länder haben eine Grenze zum palästinensischen Gebiet. Israel behauptet, es wolle verhindern, dass Waffen geschmuggelt werden. Alles zum Leid der vielen Patienten. Und damit nicht genug. Auch der Treibstoff für die Generatoren, die die Krankenhäuser mit Strom versorgen, geht zur Neige – der Strom ist zu unregelmäßig, als dass man sich darauf verlassen könnte, heißt es.

In der Nacht hat Israel erneut das Tunnelsystem der Hamas in Gaza angegriffen. Vonseiten der militanten Palästinenser gab es am Morgen zunächst keine Raketenbeschüsse mehr.

Israels Luftwaffe hat in der Nacht zum Donnerstag erneut Teile des weitläufigen Tunnelsystems der im Gazastreifen herrschenden Hamas bombardiert. Binnen 24 Stunden seien Dutzende weitere Ziele der sogenannten Metro in dem Palästinensergebiet angegriffen worden, teilte die israelische Armee am Morgen mit. Außerdem seien in dem gesamten Küstengebiet weitere Ziele beschossen worden: das Haus eines Kommandeurs in Chan Junis, eine Hamas-Waffenfabrik sowie mehrere Raketenabschussrampen.

Die Armee veröffentlichte zudem ein Video zu der weit verzweigten unterirdischen Anlage der Hamas. Nach Angaben der Streitkräfte hatten die Islamisten das Tunnelsystem über Jahre aufgebaut. Es habe eine Länge von Hunderten Kilometern und werde unter anderem dafür benutzt, um innerhalb des Gazastreifens Kämpfer, Munition und Lebensmittel zu bewegen, teils auch mit Fahrzeugen. Beschossen wurden demnach Knotenpunkte und andere strategisch wichtige Orte des Netzes. Die "Metro" liegt zu großen Teilen unter der Stadt Gaza im Norden des Gazastreifens.

Maas auf dem Weg nach Tel Aviv

Die internationalen Bemühungen um eine Waffenruhe in dem jüngst neu entflammten Konflikt zwischen Israel und den militanten Palästinensern im Gazastreifen hatten sich zuletzt verstärkt. Außenminister Heiko Maas besucht am Donnerstag Israel und die Palästinensergebiete. Ein hochrangiges Mitglied der islamistischen Hamas hatte zuvor eine baldige Waffenruhe nicht ausgeschlossen. In israelischen Medien hieß es auch, binnen ein bis zwei Tagen könnten die Waffen schweigen.

Militante Palästinenser feuerten nach Mitternacht Ortszeit zwar erneut Raketen auf israelische Ortschaften. Im weiteren Verlauf der Nacht und am Morgen gab es jedoch zunächst keine Angriffe mehr.