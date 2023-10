Israels Marine verhindert nach Militärangaben Attacke von fünf Angreifern am Strand

Israels Armee evakuiert die israelischen Ortschaften im Grenzgebiet. Tausende von Menschen sollten an andere Orte in Israel gebracht werden, teilt Armeesprecher Richard Hecht mit. Das Gebiet um den Küstenstreifen herum sei Sperrgebiet. Es gebe noch acht Punkte im Süden des Landes, wo nach möglichen Angreifern gesucht werde, so Hecht. Der Sperrzaun zum Gazastreifen sei an 29 Stellen durchbrochen worden, diese seien inzwischen alle unter Kontrolle. Man greife aus der Luft potenzielle neue Angreifer an diesen Punkten an.





"Wir werden nach dieser unmenschlichen Attacke sehr hart gegen die Hamas vorgehen", kündigt Hecht an. "Dies ist ein furchtbarer Morgen." Man werde vor Angriffen auf Hamas-Ziele im Gazastreifen Anweisungen an die dortige Bevölkerung geben, "um Kollateralschaden zu vermeiden". Es werde aber keine Evakuierung aus dem Palästinensergebiet geben. "Wir werden ihnen sagen, geht in den Norden, geht in den Süden, geht in den Osten." Zu einer möglichen Bodenoffensive sagt der Sprecher, alle Optionen seien auf dem Tisch. Die Grenzübergänge in den Gazastreifen seien von Hamas zerstört worden. "Wir haben es nicht eilig, sie wieder zu öffnen."