Hunderttausende Menschen sind in Israel in den vergangenen Monaten auf die Straßen gegangen. Der Grund: Sie fürchten um ihre Demokratie. Das rechts-religiöse Bündnis von Wieder-mal-Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wollte sich mit einer Reform der Justiz letztlich die Kontrolle über das Oberste Gericht verschaffen.

Nie war eine Regierung in Israel rechter

Diese Pläne mögen nun vorerst auf Eis liegen. Die Gefahr für Israels Rechtsstaatlichkeit ist allerdings noch lange nicht gebannt. Denn die Bedrohung für die Demokratie kommt nicht von außen, sondern von innen. Um sich erneut an die Macht zu hieven, kam die konservative Likud-Partei dieses Mal nicht um einen Tabubruch herum. Das Preisschild an Netanjahus Chefsessel hat es in sich: Nie war eine israelische Regierung rechter, nie war ein israelischer Ministerpräsident abhängiger. In "Bibis" Reihen tummeln sich neben den üblichen Ja-Sagern auch waschechte Fanatiker und verurteilte Straftäter. Ein Blick auf einige der extremeren Figuren unter den Extremen.

