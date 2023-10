Bundestag, Bellevue und Kanzleramt hissen Israel-Flagge +++ Anschlag auf israelische Touristen in Ägypten +++ Armee tötet Hamas-Führer in Gaza +++ Die Entwicklungen nach dem Hamas-Überfall auf Israel im stern-Newsblog.

Nach dem überraschenden Überfall der Hamas am Samstagmorgen ist die Lage in Israel auch am Sonntag nicht unter Kontrolle. Die Islamisten greifen das Land vom Gazastreifen aus weiter massiv mit Raketen an. Auch in Israel selbst kämpft die Armee noch gegen eingedrungene palästinensische Terroristen. Zugleich setzt das Militär seine Luftschläge auf den Gazastreifen fort. Am Nachmittag rief Israels Sicherheitskabinett den Kriegszustand aus.

Die Ereignisse nach der Eskalation im Nahen Osten im stern-Newsblog:

Hamas erklärt Israel den Krieg Kapitel Bundestag, Bellevue und Kanzleramt hissen Israel-Flagge Ranghohes Hamas-Mitglied bei Beschuss von Gaza getötet Israel will alle Einwohner rund um Gazastreifen evakuieren Zusammenfassung der Ereignisse von Samstag und aus der Nacht Netanjahu fordert alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza auf Auswärtiges Amt rät dringend von Reisen nach Israel ab Netanjahu: "Wir befinden uns im Krieg" Marc Drewello Irans Präsident Ebrahim Raisi hat mit Hamas-Chef Ismail Hanija telefoniert. Getrennt davon sprach Raisi auch mit dem Anführer der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad, Sijad al-Nachala, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtet. Zum Inhalt der Gespräche ist nichts bekannt.



Irans Außenamtssprecher hatte der Hamas nach ihrem Angriff gestern gratuliert und diesen als "Wendepunkt in der Fortsetzung des bewaffneten Widerstands" bezeichnet. Ein hochrangiger Militärberater des iranischen Staatsoberhaupts und Religionsführers Ali Chamenei, der Kommandeur Rahim Safawi, sagte heute: "Wir unterstützen diese Operation, und wir sind sicher, dass auch die Widerstandsfront dieses Anliegen unterstützt." Seit der Islamischen Revolution von 1979 ist Israel Irans erklärter Erzfeind.

Marc Drewello Schätzungsweise mehrere hundert Menschen nehmen in Berlin an einer Solidaritätsdemonstration für Israel teil. Sie versammeln sich vor dem Brandenburger Tor, wie ein AFP-Reporter berichtet. Aufgerufen zu der Demonstration hatten das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), die Jüdische Studierendenunion sowie der jüdischen Verein Werteinitiative. Zu den Rednern gehören DIG-Präsident Volker Beck, Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) sowie Vertreter der Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus. Geplant ist die Aktion bis etwa 15.30 Uhr.

Marc Drewello Die Parteichefs von SPD, Grünen, FDP, CDU und CSU bringen in einer gemeinsamen Erklärung ihre Solidarität mit Israel zum Ausdruck. "Die Sicherheit des Staates Israel ist uns Verpflichtung und deutsche Staatsräson", heißt es darin. "Wir sind unseren Partnern und Freunden in Israel nicht nur historisch, sondern auch in einer demokratischen Wertegemeinschaft verbunden."



Lars Klingbeil und Saskia Esken (SPD), Omid Nouripour und Ricarda Lang (Grüne), Christian Lindner (FDP), Friedrich Merz (CDU) und Markus Söder (CSU) verurteilen den Überfall der Hamas als "abscheuliches Verbrechen an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern in Israel". Der Terror sei durch nichts zu rechtfertigen und müsse sofort gestoppt werden. In der Erklärung betonen die Parteivorsitzenden zudem das "völkerrechtlich verbriefte Recht auf Selbstverteidigung" des Staates Israel.

Marc Drewello Die Zahl der Opfer des Großangriffs der Hamas steigt weiter: Mindestens 500 Menschen seien von den Angreifern in Israel getötet worden, heißt es aus medizinischen Quellen. Rund 2048 weitere wurden nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums verletzt. Mehrere seien in kritischem Zustand. Marc Drewello Das israelische Sicherheitskabinett hat im Land den Kriegszustand ausgerufen. Dies erlaube "weitreichende militärische Schritte", teilt das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. "Der Krieg, der Israel durch eine mörderische Terrorattacke aus dem Gazastreifen aufgezwungen wurde, hat am 7. Oktober 2023 um 6 Uhr begonnen."

Marc Drewello Eindrucksvolle Bilder der Eskalation im Nahen Osten hat meine Kollegin Annette Berger in dieser Fotostrecke zusammengestellt: Angriff der Hamas auf Israel – Luftangriffe, Solidarität und Hass-Demos Israel wird von der Terrororganisation Hamas aus Gaza angegriffen, zudem gibt es Meldungen über einen Beschuss aus dem Libanon auf das Land. Die Gewalt droht zu eskalieren. Marc Drewello Die Schweiz verstärkt die Sicherheitsmaßnahmen an der israelischen Botschaft und dem Konsulat in Bern und Genf, wie das Bundesamt für Polizei mitteilt. Welche Maßnahmen genau getroffen wurden, werde nicht kommuniziert, um die Wirksamkeit nicht zu gefährden, heißt es.

Marc Drewello Auch diese Aufnahme zeigt nach Angaben des AFP-Fotografen Menahem Kahana israelische Panzer an der Grenze zum Gazastreifen. Menahem Kahana / AFP

Marc Drewello Israel schickt offenbar Panzer in den Süden des Landes: "Dutzende von israelischen Panzern fahren auf die Grenze zum Gazastreifen zu", berichtet der Auslandskorrespondent des US-Senders Fox News, Trey Yingst, der sich vor Ort aufhält. Ein dazu gepostet Video zeigt auf LKW verladene Panzer in Israel. Nach Recherchen des stern-Verifikationsteams wurde es etwa 15 Kilometer Luftlinie von der Grenze entfernt aufgenommen. Trey Yingst on Twitter / X NOW: Dozens of Israeli tanks headed toward the Gaza border pic.twitter.com/Qtz9fh25jq— Trey Yingst (@TreyYingst) October 8, 2023 Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen.

Marc Drewello Polen seine Bürger aus Israel ausfliegen. Die polnische Luftwaffe werde dafür mehrere Transportflugzeuge dorthin schicken, teilt Präsident Andrzej Duda via X mit. "Soldaten unserer Spezialeinheiten werden den Schutz beim Boarding und die Sicherheit an Bord gewährleisten." Das Außenministerium in Warschau nennt die Situation "sehr ernst" und appelliert an polnische Staatsbürger in Israel, die Anweisungen der örtlichen Behörden genau zu befolgen.

Bundestag, Bellevue und Kanzleramt hissen Israel-Flagge Marc Drewello Am Berliner Reichstagsgebäude, dem Schloss Bellevue, und dem Kanzleramt weht jetzt die israelische Flagge. Damit solle Solidarität mit dem angegriffenen Staat ausgedrückt werden, erklärt ein Sprecher des Bundestages. Am Samstagabend war bereits das Brandenburger Tor mit der blau-weißen Israel-Flagge angestrahlt worden. Die Flagge Israels neben der Europa- und Deutschlandflagge vor dem Bundeskanzleramt . Fabian Sommer / DPA

Marc Drewello Das israelische Außenministerium bestätigt den Anschlag auf eine Reisegruppe in Ägypten: Ein Mann habe zwei Israelis und einen Ägypter erschossen und einen weiteren Israeli verletzt, teilte das Ministerium mit. Zuvor hatte der Fernsehsender Extra News von dem Attentat berichtet und erklärt, bei dem Angreifer handele es sich um eine Poliziste, der "wahllos" auf eine israelische Reisegruppe in der Stadt Alexandria gefeuert habe. Der Polizist sei festgenommen worden.

Marc Drewello Roni Keidar ist Friedensaktivistin und lebt seit 40 Jahren in einem Dorf direkt am Gazastreifen. Gestern musste sie vor der Hamas in einen Schutzraum flüchten - und ringt nun mit ihren Überzeugungen: "Mama, in unserem Haus sind Terroristen": Eine Israelische Aktivistin über den Hamas-Angriff Die israelische Friedensaktivistin Roni Keidar lebt in einem Dorf direkt am Gaza-Streifen. Unsere Autorin hat sie oft besucht. Nach dem Angriff auf Israel erreichte sie sie am Handy im Schutzraum.

Marc Drewello Die israelische Botschaft in Großbritannien bestätigt, dass ein britischer Staatsbürger in Israel vermisst wird. Es sei unklar, ob er als Geisel genommen wurde. Nach Angaben seiner Mutter arbeitete der Mann als Sicherheitskraft bei einer Open-Air-Paerty im Kibbutz Re'im nahe der Grenze zum Gazastreifen.